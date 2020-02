Famoso futbolista le escribió a la actriz porno Lana Rhoades

Lana Rhoades, actriz de cine para adultos, declaró en un video de Mike Majlak Vlogs que un futbolista le había escrito por medio de un mensaje directo.

Esta curiosa confesión de los intentos de un famoso futbolista por comunicarse con ella ha dejo con la duda a sus seguidores de quién podría tratarse.

"Un futbolista con 43 millones de seguidores followers me ha escrito un mensaje directo..." aseguró Lana. En este mismo video dice que le gustaría tener un apartamento de 18 millones de dólares en New York comprado por el deportista.

Lo dicho en la grabación ha puesto a los futbolistas en el ojo del huracán, pues solo los de élite son los que llegan a tener ese número de seguidores en redes sociales.

¿Quién podría ser el famoso jugador que le escribió a la actriz de cine para adultos?