Entre lágrimas, Residente se confiesa en su último video

En el video el artista canta en una cancha de béisbol en el barrio en el nació en Puerto Rico. “Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits”, empieza cantando Residente para hacer un recorrido por los momentos que más lo marcaron en su vida y la situación que vive actualmente de soledad.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, cuenta el cantante puertorriqueño de 42 años por medio de una publicación en redes sociales.

En la canción hace referencia a problemas con políticos, su madre, su padrastro, la ansiedad, la violencia, la muerte de sus amigos, su carrera artística y su separación, entre otros.

"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", dijo el artista en un video publicado en sus redes sociales previo al lanzamiento del sencillo.

