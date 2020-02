Hermanas Kardashians se van a los golpes en la nueva temporada del reality

En la más reciente temporada de Keeping up with the Kardashians se puede ver como dos de las famosas hermanas tienen un fuerte enfrentamiento. En el teaser de los nuevos capítulos, Kourtney es el epicentro de los conflictos entre las 3.

Se puede ver como ella discute con Khloe al pedirle que no se meta en sus cosas, esto termina con la menor de las hermanas gritando "entonces no hables de ellos en mi presencia”.



Posteriormente Kim se encuentra reunida con Kourt y se escucha "¡tú no tienes nada que decir!', la ex de Scott Disick le abalanza sobre su hermana y levanta el brazo para propinarle un golpe.

Recordemos que Kourtney trató de dejar el reality y Kim la amenazó con denunciarla por incumplimiento de contrato, eso finalmente no se produjo, pero pudo haber sido el tema que desató la pelea.