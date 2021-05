Fanny Lu narró cómo se dio cuenta que su exesposo le fue infiel con su mejor amiga

La cantante colombiana Fanny Lucía Martínez, mejor conocida como Fanny Lu, en diálogo con Mara Patricia Castañeda, dio a conocer uno de los momentos más difíciles que ha afrontado en su vida: la separación de su exmarido.

En su relato, la también modelo mencionó que tenía una corazonada y que esto la llevó a darse cuenta del engaño que calificó como una “deslealtad” de dos de las personas más importantes en su vida en ese momento.

“Yo estaba haciendo ‘Pequeños Gigantes’ y me esfumé y nunca volví porque cuando él era mi mánager lo amaba con todo mi corazón. Cuando me di cuenta que me estaba siendo infiel con mi mejor amiga. Yo a ellos ya los perdoné”, dijo.

“Comencé a sospechar, tenía un instinto en mi corazón. No es solo una infidelidad, es un acto de deslealtad. Ha pasado el tiempo, se han sanado las heridas y logré entender que estaba muy ausente, uno no sabe y juzgar es muy fácil. Siento que fui muy amorosa”, añadió.

No obstante, mencionó que ya todo eso quedó atrás y tiene los mejores deseos para su expareja porque, a pesar de todo, es un buen padre para sus hijos.

“Es un exmarido y un papá maravilloso. He aprendido muchas lecciones en la vida y además estoy emocionalmente bien, el amor llegó a mi vida como tocaba”, afirmó.

Finalmente, resaltó que “siempre he dicho que cuando el motivo de la separación es una infidelidad tu vida cambia en 180 grados. Yo tenía esposo, amigo, parcero, aliado, mánager y al otro día ya no. Esa sensación de impotencia y de no entender”.