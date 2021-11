‘Feminista por accidente’, el libro para quienes no saben de feminismo

“Llegué a ser feminista más por necesidad y por accidente que por convicción”, es la premisa de la autora Salomé Gómez-Upegui sobre su libro titulado ‘Feminista por accidente’.

En La Hora del Regreso, Gómez-Upegui relató que, si bien la familia, la cultura y las tradiciones marcan a las personas, no las definen.

“Antes fui muy crítica del feminismo porque no lo entendía. Como muchas personas, creía que estaba en contra de los hombres y que era como el machismo, pero al revés. Yo me creía todos los mitos en torno del feminismo, pero cambié cuando me eduqué al respecto”, explica la autora.

De esta manera, Gómez-Upegui asegura que el objetivo de su libro fue claro desde el principio: “Mi La pregunta que me hice fue: ¿Cómo les llego a las personas que les da miedo acercarse al tema o se sienten intimidadas? Estamos tratando de deconstruir años de machismo, no es fácil y hay que hacerlo con calma”.