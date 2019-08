[Foto] La increíble transformación de Emma Stone para convertirse en Cruella de Vil

Por medio de su cuenta de Twitter, la reconocida compañía publicó la fotografía inédita de la estadounidense en su rol de Cruella de Vil.

Pese a que la película será estrenada hasta mayo del 2021, Disney ha querido crear cierta expectativa sobre la forma en la que luce el personaje malvado del filme.

La película es dirigida por Craig Gillespie y allí se mostrarán los primeros pasos de Cruella en el Londres de los años 70, además se conoce que la actriz Emma Thompson también desempeñará un papel.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/fvRntdIVar