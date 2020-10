Fuertes críticas a Shakira por su más reciente video en Instagram

Un nuevo video de Shakira en el que se ve muy alegre durante unos ensayos han generado críticas por parte de sus seguidores debido a que la colombiana aparece sin tapabocas, mientras que su equipo de trabajo lo usa.

La publicación que va acompañada con el mensaje "Fake Capo with my crew! Fake Capo en un break de los ensayos…", tiene cientos de comentarios de sus seguidores que le reclaman por no utilizar el tapabocas.

Aunque la publicación tiene más de un millón de 'me gusta', la mayoría de los mensajes que hay son en torno a ese detalle que la cantante, al parecer, olvidó.