"Fui cansona e hice bullying": Carla Giraldo sobre maternindad de Liss Pereira

La actriz y ganadora de MasterChef Celebrity, Carla Giraldo, estuvo en diálogo con La Hora del Regreso para dar detalles de su victoria, pero también de cómo eran en realidad las cosas en el reality.

Aunque sus gestos y palabras causaron revuelo en redes sociales, Giraldo aseguró que no es una mala persona.

Asimismo, explicó el incidente que tuvo con Liss Pereira y que le costó ser ampliamente cuestionada en las redes por los seguidores del programa.

“En el momento en el que me meto con su maternidad, no con su hijo, dije muchas cosas antes y editaron, no importa, en ese momento no sentí que fuera tan malo”, dijo.

“Cuando discutí con Gregorio y con ella fui grosera, pensé que se iba a ver porque me estaban grabando, agaché mi cabeza y pedí disculpas. Cada cual tiene su versión. Existen dos versiones de todo. Creo que en el juego muchas veces apagaban las cámaras y éramos otros”, agregó.

Además, rechazó los comentarios se las personas que dicen que manipuló a los otros participantes para quedarse con el premio.

“Creo que también somos personas grandes, a mí también hay cosas que me molestan. Dicen que manipulo a las chicas, ¿en serio los creen con tanta falta de personalidad?”, comentó.