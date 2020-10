Gal Gadot será 'Cleopatra' y las redes estallan en críticas

En cuanto la actriz dio a conocer que interpretará a Cleopatra en una nueva película, los seguidores de Gadot estallaron en críticas por haber aceptado el papel.

Todo radica en que 'La mujer maravilla' es israelí y Cleopatra fue árabe. Por lo que se reviven los viejos conflictos que tienen estas dos culturas desde hace años.

En sus más recientes publicaciones, la actriz escribió: "me he unido a Patty Jenks y Laeta Kalogridis para llevar la historia de Cleopatra, reina de Egipto, a la gran pantalla de una manera que nunca antes se había visto. Para contar su historia por primera vez a través de los ojos de las mujeres, tanto detrás como delante de la cámara".

Sin embargo y pese a la alegría que reflejó Gadot, muchas personas han calificado como una "falta de respeto", que ella sea Cleopatra.

Por otro lado, hay otros que han salido en su defensa. Argumentan que es más una pelea por Twitter que algo relevante.

For those confused by the @GalGadot-Cleopatra nontroversy ("why is an Israeli playing a ... foreign queen of Egypt who wasn't Egyptian?"), here's what's up: There's a preexisting Twitter subculture that hates Gadot b/c she's Israeli and famous. This is just their latest pretense.