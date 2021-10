Gerente de Buró asegura que "creció como persona" y anuncia regreso de la feria

El pasado septiembre, luego que el joven Pablo Matiz, denunciara en la W Radio que fue golpeado y sacado a la fuerza por la seguridad de la feria al querer compartir un pedazo de pizza con uno de los miembros de logística, varias denuncias sobre María Alejandra Silva se conocieron sobre presunto maltrato y discriminación a sus empleados, así como falta de pago a proveedores.

Tras la polémica, la feria de emprendimiento más conocida del país se convirtió en el blanco de las críticas de las redes sociales. El nivel de rechazo fue tal, que varios empresarios boicotearon el evento y anunciaron que no regresarían a una próxima edición, al igual que miles de asistentes.

Vea aquí: La justificación de Alejandra Silva para negar pedazo de pizza a operario en Buró





A tan solo un par de meses de la controversia desatada, María Alejandra Silva reapareció en las redes sociales asegurando que tras este hecho, había crecido como persona y anunció el regreso de la próxima edición.

Le puede interesar: Feria Vassar, la nueva alternativa de cerca de 200 empresarios

“Reconozco que me equivoqué y que he actuado con ligereza muchas veces. Lo que ha pasado me ha permitido entender que no siempre tengo la razón, pero que siempre tengo que la posibilidad de ser mejor si me pongo en la piel del otro (...) Estos meses me han servido para escuchar, recapacitar, crecer como persona, y prepararme a conciencia para una nueva edición de Buró”, afirmó.