Gilby Clarke regresa con su nuevo sencillo 'Rock n'roll is getting louder'

Después de 13 años, Gilby Clarke reapareció con su álbum ‘The Gospel Truth’, el cual anunció a finales de 2019, pero aún no se ha lanzado. Por ahora el exguitarrista lanza su nuevo sencillo ‘Rock 'n' roll is getting louder’.

En 1994 Gilby se separó de la banda, desde entonces ha presentado varias discos solistas: ’Pawnshop Guitars’, ‘The Hangover’, ‘Rubber’, ‘Swag’ ’99 Live’, entre otros. Además de esto, el guitarrista ha colaborado en el disco y en la gira de Slash's Snakepit.

“En ese punto la banda se estaba acabando. Habíamos terminado una gira muy larga y ya no querían grabar nuevo disco, entonces no había mucho qué hacer”, recordó sobre su renuncia a la banda.

Por otro lado, recordó su presentación en Colombia, en donde recuerda que hubo mucha diversión, el público estaba muy apasionado y ver la gente feliz fue lo que más recuerda de su show.

Lea en La W: ‘Sui Generis’ celebra medio siglo desde su creación