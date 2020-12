Greeicy Rendón presenta "Así es la vida", su más reciente colaboración con Disney

La artista colombiana fue invitada por Disney a participar en este proyecto y aseguró que “el resultado es tan hermoso como lo imaginé”.

En entrevista con La Hora del Regreso, la cantante afirmó que, aunque no tenía conocimiento previo de la "Thats Life", conocida antes en la voz de Frank Sinatra, al momento de escucharla se conectó de forma inmediata con el mensaje que esta transmitía:

"Aunque es una canción muy conocida, llegó para mí como nueva. No la había escuchado antes y me preocuba no poder transmitir el mensaje, pero con esta letra es imposible", afirmó Greeicy

Escuche más de La Hora del Regreso:

La canción hace parte del soundtrack de la película Soul, que cuenta la historia de un profesor de música de una escuela que logra la oportunidad de su vida: tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Pero un pequeño traspié lo lleva de las calles de la ciudad de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra.