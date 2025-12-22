Daniel Quintero se mete a consulta presidencial del “Pacto Amplio”, junto a Roy, Cepeda y Romero

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, anunció que participaría en la consulta presidencial del “Pacto Amplio”, la coalición de izquierda que nació este lunes y que irá a consulta el próximo 8 de marzo del 2026.

“Participaré en la consulta del Pacto Amplio el próximo 8 de marzo. Gracias a los compañeros Cepeda, Roy y Camilo por la invitación”, dijo Quintero.

No obstante, fuentes de la coalición aseguran que no habría sido invitado formalmente, por lo que están a la espera de que “cuaje la idea de su participación”, no solo políticamente, sino jurídicamente.

Y es que, es de recordar que al haber aparecido en el tarjetón de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, esto le impediría medirse en nuevas consultas. Esto, en tanto ese proceso lo ganó Iván Cepeda, los resultados son de obligatorio cumplimiento y el compromiso fue apoyar al ganador.

En todo caso, Quintero insiste en ir a ese proceso y aseguró que busca que “esta sea la consulta más votada en la historia del país, que la consulta del Pacto derrote de forma contundente a la consulta que ha planteado la extrema derecha y la politiquería tradicional el mismo 8 de marzo”.

Es de recordar que Quintero contaría con el aval del partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), pero hay que esperar si se le permite la inscripción en la Registraduría.

