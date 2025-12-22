Esta es Jensy Nadar, la representante de Colombia ante la Federación Mundial de Rompecabezas

Jensy Nadar es una armadora y coleccionista de rompecabezas, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre como ha hecho de este pasatiempo un deporte, ella es la representante de Colombia ante la Federación Mundial de Rompecabezas.

Nadar comentó que esta pasión comenzó como un hobbie familiar que con el tiempo creció por lo que empezó a armarlos y comprarlos de forma regular.

En el año 2020 conoció lo que era esta comunidad dedicada a los rompecabezas, desde ese momento comenzó a trabajar para que el país pudiera tener un espacio como competidores. La quinta edición de la competencia internacional de la cual será partícipe está programada para el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026.

Esta competencia cuenta con invitados internacionales cómo Ecuador, Chile, Estados Unidos, entre otros. Las categorías dentro de esta competición están divididas de la siguiente forma:

Infantil: compiten con rompecabezas de 100 piezas

compiten con rompecabezas de 100 piezas Individual: compiten con rompecabezas de 500 piezas

compiten con rompecabezas de 500 piezas Parejas y grupos: compiten con rompecabezas de 1000 piezas

Explicó también que se está empezando a implementar una nueva modalidad llamada puzzle chef que se juega con un reloj de ajedrez. La competencia tendrá lugar en el Club Campestre CAFAM durante estos dos días.

