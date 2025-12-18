El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“La comedia es un arma poderosa”: Alejandro Riaño y la lección de su padre que transformó su carrera

Alejandro Riaño, creador de ‘Juanpis González’, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para celebrar su reconocimiento como uno de los creadores digitales más influyentes del país y de cómo el humor se ha convertido en su herramienta de transformación social más efectiva.

​Riaño, quien lleva nueve años encarnando a un personaje que representa todo lo que él critica, como el clasismo, el racismo y el abuso de poder, confesó que recibe los premios con gratitud, pero que atribuye estos éxitos al trabajo colectivo de su equipo.

“Juanpis es un personaje nefasto que utilizamos para hacer todo lo contrario a lo que él es”, explicó, detallando cómo la sátira le permite exponer y denunciar las injusticias desde la voz del privilegio.

​El comediante destacó el triunfo de su iniciativa en Cartagena, donde logró, tras cuatro años de trabas políticas y enfrentamientos con monopolios, sustituir los coches de tracción animal por vehículos eléctricos.

Confirmó, además, que la transición iniciará el próximo 29 de este mes de diciembre, asegurando que es una victoria triple: “Gana la ciudad, ganan los caballos y ganan los mismos cocheros”, quienes ahora serán dueños de su propio negocio.​

Más allá de los carruajes, Riaño reveló su nuevo proyecto social en alianza con la marca Sajú y “Marce la Recicladora”: la venta de gafas cuyas utilidades se destinarán al 100% para comprar motos eléctricas a los recicladores.

Recordando una lección de su padre sobre la importancia de hacer reír con propósito, afirmó que la comedia es un “arma muy poderosa” para decir verdades incómodas y movilizar a la ciudadanía hacia cambios reales.

