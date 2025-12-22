Trayectoria y sostenibilidad: El impacto de Victoria Centro Comercial en el desarrollo de Risaralda

Colombia

Durante más de veinte años, el centro de Pereira ha tenido en el Victoria Centro Comercial un eje de desarrollo constante. Ubicado en la Carrera 11 Bis n.° 17-20, este complejo ha pasado de ser el punto principal de la actividad comercial en la capital de Risaralda a consolidarse como un referente técnico en responsabilidad ambiental para toda la región

Lo que comenzó como un proyecto detonante para la transformación urbana de la ciudad, hoy es un ecosistema vivo donde convergen más de 160 marcas. Este espacio ha logrado dinamizar la economía local, convirtiéndose en el punto de encuentro predilecto para familias, turistas y comerciantes que buscan algo más que una transacción: buscan una experiencia de ciudad.

Victoria Centro Comercial recibe certificación CO2CERO con el Sello Verde de Verdad

La noticia que hoy pone a Victoria en la vanguardia del sector retail es la obtención de la certificación CO2CERO con el Sello Verde de Verdad, en la categoría Semilla. Este reconocimiento es la validación de un compromiso real y medible contra el cambio climático.

La certificación destaca a las organizaciones que demuestran acciones contundentes para reducir y compensar su huella de carbono. Para Victoria Centro Comercial, este logro es el fruto de un robusto programa de gestión ambiental alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Acciones que transforman el entorno:

La transición hacia una operación más limpia en el centro comercial se fundamenta en pilares técnicos y estratégicos que incluyen:

Energías renovables: implementación de sistemas solares fotovoltaicos para reducir la dependencia de fuentes convencionales.

implementación de sistemas solares fotovoltaicos para reducir la dependencia de fuentes convencionales. Gestión de recursos: uso eficiente del agua y control estricto de vertimientos y sustancias químicas.

uso eficiente del agua y control estricto de vertimientos y sustancias químicas. Economía circular: un modelo avanzado de separación de residuos en la fuente que involucra a clientes, colaboradores y visitantes.

un modelo avanzado de separación de residuos en la fuente que involucra a clientes, colaboradores y visitantes. Proveeduría responsable: promoción de compras sostenibles mediante la selección de contratistas que cumplen con criterios ambientales rigurosos.

A lo largo de sus 20 años, Victoria ha acompañado la evolución social de Pereira. Su infraestructura funciona como un escenario de cultura e integración. Con este nuevo sello ambiental, el centro comercial reafirma que el crecimiento económico puede —y debe— ir de la mano con la protección del patrimonio natural de la región.

Para quienes deseen visitar este referente de la ciudad y conocer de cerca sus iniciativas, estos son los horarios vigentes:

