¡Hay video! Coldplay publica un nuevo abrebocas de su nuevo álbum

Coldplay presentó este miércoles la quinta canción de su próximo álbum. Se trata de ‘Daddy’, la cual viene con videoclip incluido.

El videoclip animado fue dirigido por Åsa Lucander y anticipa lo que será el sonido de la agrupación en esta nueva entrega musical.

‘Daddy’ no es el único anticipo que nos ha dado Coldplay antes de publicar oficialmente el álbum. Recientemente vio la luz ‘Champion of the World’, tributo al fallecido líder de Frightened Rabbit, Scott Hutchison, coautor de la canción.