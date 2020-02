Hija de Steven Spielberg quiere ser actriz porno y esta fue la respuesta de su papá

La hija adoptiva del cineasta Steven Spielberg y su esposa, Mikaela Spielberg le confesó al diario The Sun que ha decidido dedicarse a ser actriz porno.

La joven aseguró que se considera "un animal sexual" y que tomó la determinación de sacar un beneficio económico de ella misma. "Lo cierto es que me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas" afirmó.

Mikaela Spielberg reveló que le contó a sus padres el fin de semana pasado y que se sintieron "intrigados, pero no enfadados" por su decisión. Según detalló, ellos "solo están preocupados por su seguridad".

En su cuenta de Instagram también anunció el lanzamiento de su carrera, "mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mi decisión. No le debo a nadie mi anatomía o virtud solo por un nombre."

Además, destacó que no se acostará con ningún hombre por respeto a su prometido.