Polémica por grabación de video porno en biblioteca pública de Estados Unidos

Habitantes de la comunidad de Santa Mónica, en Estados Unidos, han manifestado su molestia por la grabación de un video pornográfico dentro de una de las bibliotecas públicas de la zona.

El video salió publicado en la plataforma Pornhub y posteriormente en Twitter. En las imágenes se ve a la actriz Ellie Eilish caminar hasta llegar a la sede Ocean Park del sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Mónica, allí, ella y su cámarografo filman varios actos sexuales sin ser descubiertos, dentro de la librería habían varios visitantes al momento de grabarse el video.

El video ya no se puede encontrar en la plataforma pues la Biblioteca Pública de Santa Monica solicitó que se eliminara,pues la imágenes grabadas son muy explícitas. Sin embargo, es probable que aun siga en algunas páginas web.

Una de las vecinas del sector le aseguró a la cadena CBS que, "Los niños no necesitan estar expuestos a esto. Si quieres hacer porno, quédate en los hoteles".

Is this why our library won an award? Porn filmed at the #oceanpark branch in #SantaMonica.



Apparently there was an investigation but of course @santamonicacity wanted this to stay on the DL.@SaMoCole @SaMoMayor @GleamDavis @TedWinterer https://t.co/n1iMKVja5r pic.twitter.com/mnUtLSPLxZ