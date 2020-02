La odisea de una mujer para que una página porno bajara video de su violación

Sigue La W habló con Rose Kalemba, la mujer estadounidense de 25 años que a sus 14 fue violada por dos hombres mientras un tercero filmaba. Este video terminó en los servidores de la página de pornografía PornHub.

Rose intentó durante seis meses quitar el video mandando correos electrónicos y publicando comentarios a esta página web, pero “no recibí respuesta alguna”. Sin embargo, se creó “una cuenta pretendiendo ser una abogada y que iba a tomar acciones legales”. 48 horas después, la página quitó el video.

“Tenía 14 años cuando fui raptada y violada por 13 horas. También me apuñalaron en la pierna”, relató Rose. Según la denunciante, tuvo que ir “inmediatamente a emergencias” por sus heridas. En ese momento, la policía le pidió que identificara a los agresores, pero “por miedo mentí y dije que no sabía quién me violó”.

Rose Kalemba afirmó que no recibió en ningún momento una respuesta del portal pornográfico, solo se limitaron a bajar el video. Tampoco tuvo compensaciones económicas de PornHub ni de los agresores.

La estadounidense ha publicado en sus redes sociales que, durante los seis meses después de haber sufrido el ataque, no podía verse al espejo, por lo que colocó cortinas negras encima de estos para evitar ver su rostro, pues “no soportaba ver mi reflejo”.

Sigue la W contactó al ya mencionado sitio pornográfico. En un comunicado a La W, el vicepresidente Blake White comentó que “estas horribles acusaciones se remontan a 2009, varios años antes de que Pornhub fuera adquirida por sus actuales propietarios, por lo que no tenemos información sobre cómo se manejó en ese momento”. Sin embargo, asegura haber “establecido continuamente las salvaguardias y políticas más estrictas de la industria” cuando se refiere a videos de “violaciones o abusos sexuales”.