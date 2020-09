"Hubo momentos en los que quise tirar a Barack por la ventana": Michelle Obama

Michelle Obama, la exprimera dama de los Estados Unidos, reveló detalles de su matrimonio con Barack Obama en su último capítulo de los podcast ''The Michelle Obama Podcast'.

Allí comentó que, en su matrimonio de 28 años con Obama, ha tenido infinidad de problemas, pero que el diálogo ha sido la clave para superar esos obstáculos: "hubo momentos en los que quise tirar a Barack por la ventana. Y lo digo porque hay que saber que se viven momentos de sentimientos intensos. Pero eso no significa que haya que renunciar. Esos períodos pueden durar mucho tiempo. Pueden durar años", señaló.

Incluso, se refirió a las parejas jóvenes que, para ella, no luchan por estar juntos: "se tienen que enfrentar a estos desafíos y rápidamente optan por darse por vencidas, porque creen que sus parejas están rotas (...), solo quiero decir que si eso es lo que rompe un matrimonio, entonces Barack y yo hemos estado separados durante el nuestro, y sin embargo tenemos un matrimonio muy fuerte. Si me hubiera rendido, si me hubiera alejado de él en esos tiempos difíciles, me habría perdido toda la belleza que también estaba ahí".

Otro consejo que entregó es que una relación hay que verla como un equipo: "tendríamos mejores matrimonios si nos viéramos como un equipo. Si quieres ganar, si quieres ser el número uno, quieres que todos los de tu equipo sean fuertes. No quieres ningún eslabón débil, no quieres a alguien a quien puedas dominar".

También insistió en que hay que hacer de todo en una relación, pues no se puede tener a una persona que no está dispuesta a hacer las mismas cosas que uno.