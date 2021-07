Hugo Candelario presenta su nuevo trabajo musical junto a su Grupo 'Bahía'

En entrevista con La Hora del Regreso, el cantante colombiano Hugo Candelario, cómo se inició en la música gracias a la marimba, un instrumento que es autóctono de la región pacifica de donde él nació.

“Me siento muy afortunado de haber nacido en un pequeño pueblo del Cauca en la Costa Pacífica, donde la marimba, bombos y artesanías eran mis juguetes. Además tuve grandes maestros de la tradición, entonces se generó una conexión con este instrumento”, afirmó.

Gracias a esto, decidió dedicarse a la música, un proceso que según él “fue largo y fuerte”, ya que junto a otros artistas ayudó a expandir y “abrir el camino de la nueva era de la música pacífica”.

Por otro lado, se refirió acerca de su nuevo sencillo titulado “El Dolor de Mis Ancestros”, el cual por a su historia creó un puente musical con otras culturas de otros lugares, gracias a esto pudo mezclar tonos de blues y jazz en esta canción.

“La vida me da la oportunidad de conocer muchas culturas, me encanta el jazz, el latin jazz, he tenido la oportunidad de alguna que otra vez tocarlo, así que en la canción salió allí el ritmo de blues pero también lleva el pacífico, muestro cómo se van fusionando estos dos ritmos musicales”, afirmó.

