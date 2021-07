El homenaje inédito de Pitingo a Chabuca Granda

Pitingo, cantante español de flamenco y soul latino, homenajeará a Chabuca Granda en los Veranos de la Villa. Chabuca es una de las voces femeninas latinoamericanas más reconocidas del siglo XX.

Pitingo manifestó en La W que “conocía las canciones de Chabuca y cuando me llamaron de Veranos de la Villa y de la Embajada de Perú para hacerle un homenaje, indagué sobre ella y me cautivó por completo. Detrás de cada canción hay una historia real, entonces dije que iba por eso”.

“Me he contactado con amigos de ella para saber cómo era, y tengo clarísimo que es una artista genial a la que se le debe dar su lugar y mantener vivas sus canciones”, indicó. También contó que “ha sido un trabajo muy elaborado y complicado porque los ritmos afroperuanos van en un tiempo 6 x8, técnicamente hablando, es difícil pasarlo al flamenco”.

Le puede interesar:

Dijo que “lo que estoy haciendo es uniendo la cultura afroperuana con la flamenca y la música latina en general. Lo importante es que le guste al público y dar a conocer la obra de Chabuca”.

Además, expresó que “a través de Chabuca me imagino muchas cosas de Perú y me gustaría conocerlo. Hay gente maravillosa allá y me apetece, y ojalá lo reciban con gusto y con agrado”.