¿Cuáles son los riesgos de compartir imágenes de los niños en redes sociales? Psicóloga explicó

La psicóloga clínica Paloma Carvajalino Suárez, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo más el lunes 29 de diciembre para hablar sobre el sharenting.

Según la especialista esta es la exposición digital temprana en niños, que puede afectar en lo que compete a la autopercepción y la valía de los niños, que puede representar riesgos en su salud mental por lo que enfatiza en que esto es “no es un tema moral sino un tema de salud mental y afectiva”.

Algunos de los peligros detrás de esta práctica, según la psicóloga, más allá de los riesgos psicológicos, también la exposición de este contenido que aunque puede no ser sexualizado, si puede llegar a pedófilos y personas mal intencionadas. Por lo que la mejor forma de protección es teniendo restricciones en términos de que se va a compartir sobre los niños.

Carvajalino enfatizó en que se debe respetar el desarrollo del niño y su derecho a la intimidad. “No hay que caer en un juego de prohibición sino educación” explicó la psicóloga, otras de sus recomendaciones fue tratar de evitar compartir constantemente las imágenes y si los niños tienen celulares saber cual son las aplicaciones que representan un riesgo para determinar límites con respecto a eso también.

Escuche la entrevista completa:

