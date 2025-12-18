¿Cuáles son las diferencias entre el cáncer ocular de niños y adultos? Especialista explicó

El médico cirujano oftalmólogo, especialista en oncología ocular, Alberto Calle Vásquez, estuvo en los micrófonos de Salud y algo más, para hablar sobre el cáncer ocular.

El especialista explicó que la falta de conocimiento general sobre el cáncer ocular dificulta el diagnóstico a tiempo, lo que puede resultar en la pérdida de la visión e incluso de la vida a partir de esta patología, considerando las diferencias en los grupos que se presenta.

Tipos de tumores

Calle explicó que en los niños el desafío principal esta en el diagnóstico temprano de tumores congénitos, en los adultos el enfoque es diferente debido a la naturaleza de las células afectadas.

Según el oftalmólogo, en niños el tumor intraocular maligno más frecuente es el retinoblastoma, un tumor congénito de la retina que afecta a menores hasta los ocho años. Es crucial que los cuidadores identifiquen las siguientes señales, que pueden llevar al diagnóstico preventivo:

La aparición de una pupila blanca en fotografías.

Estrabismo o desvío de la mirada.

Calle comentó que en contraste, el tumor intraocular maligno que prevalece en los adultos es el melanoma de la coroides. Este tipo se origina de los melanocitos, las células pigmentadas, similar al melanoma de la piel. Se presenta especialmente en mayores de 60 años, con una incidencia de aproximadamente un caso por cada 6 millones de habitantes.

