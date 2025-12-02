Salud y algo másSalud y algo más

¿Cómo ayuda el 5-ALA con la extracción de tumores cerebrales? Neurocirujano explicó

Esta sustancia que los pacientes beben antes de la cirugía permite extraer el 90% de tumores cerebrales

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Westend61

Aury Lamadrid

Alejandro Ramos, neurocirujano de la Clínica del Country, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este martes, 2 de diciembre, sobre qué es la fluorescencia con 5-ALA.

El neurocirujano explicó el uso del 5-ALA (ácido 5-aminolevulínico), esta sustancia se ha convertido en una ayuda diagnóstica que optimiza la seguridad y la extensión de las resección de tumores.

El 5-ALA es un compuesto metabólico que el paciente ingiere aproximadamente entre tres y cinco horas antes de la intervención, es un medicamento fotosensible que induce la fluorescencia de las células tumorales bajo el microscopio quirúrgico. Al iluminarse, el tejido maligno se tiñe de un color visible, como fucsia, violeta o azul, mientras que el tejido sano no lo hace.

Este mecanismo resuelve uno de los mayores desafíos en la extirpación de tumores, diferenciar con precisión dónde termina el tejido enfermo y dónde comienza el tejido normal, contó el especialista. Por lo que, se puede ser mucho más específicos, lo que ha permitido alcanzar la extracción de más del 90% de tumores agresivos como el glioblastoma.

Ramos enfatizó en que, 5-ALA está indicado principalmente para los gliomas, que son los tumores cerebrales más frecuentes.

La posibilidad de lograr una resección completa del tumor, favorecida enormemente por el 5-ALA, está directamente ligada a una mejor evolución clínica y a la minimización de la recurrencia en el corto plazo, según Ramos.

¿Cómo ayuda el 5-ALA con la extracción de tumores cerebrales? Neurocirujano explicó

