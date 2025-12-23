Niño con miedo a la oscuridad, imagen de referencia - Getty Images

¿Cómo ayudar a un niño a superar el miedo a la oscuridad? Especialista explicó

La psicóloga clínica y especialista en desarrollo infantil, Olga Lucía Yepes, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más para explicar el origen de los miedos en la infancia, especialmente el miedo a la oscuridad, y brindar herramientas prácticas para que los padres acompañen este proceso.

Según la especialista, los miedos no aparecen desde el nacimiento, sino que se desarrollan alrededor de los dos años. A esta edad surge el “pensamiento simbólico” y el “pensamiento mágico”, una etapa donde los niños no distinguen claramente entre la imaginación y la realidad.

“La oscuridad es un escenario donde la fantasía se vuelve posible; el cerebro trata de completar lo que no ve”, explicó Yepes, señalando que objetos cotidianos como un saco colgado pueden ser percibidos como monstruos por la mente infantil.

La doctora enfatizó en la importancia de validar la emoción del niño en lugar de ignorarla con frases como “no pasa nada” o “duérmete ya”. Recomendó usar la contención física como, por ejemplo, un abrazo para bajar los niveles de cortisol y ejercicios de respiración para regular el cuerpo.

También sugirió herramientas lúdicas como crear un “superhéroe guardián” en la pared del cuarto o usar una luz tenue, preferiblemente roja, ya que es la que menos interfiere con la producción de melatonina.

La experta también advirtió sobre el impacto de las pantallas y explicó que el contenido violento o de terror afecta la imaginación diurna y se traduce en pesadillas nocturnas.

Además, la luz azul de los dispositivos retrasa el sueño profundo, por lo que instó a los padres a mantener rutinas visuales claras y evitar el uso de televisores o tabletas antes de dormir para garantizar un descanso reparador.

Escuche la entrevista completa aquí:

