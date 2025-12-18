¿Qué hábitos y alimentos ayudan a retrasar la aparición de las canas? Médica explicó

Hombre revisa sus canas en un espejo, imagen de referencia - Getty Images / Ignacio Ferrandiz Roig

La médica de la Universidad del Rosario y magíster en trasplante capilar, Nicole Saibi, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio este jueves, 18 de diciembre, para hablar sobre la aparición de las canas y los cuidados necesarios para la salud del cabello.​

Según la especialista, las canas son principalmente un signo del envejecimiento celular y, aunque existen estudios sobre el tema, no hay una relación científica determinante que confirme que tener más canas reduzca la probabilidad de padecer cáncer.

Los factores fundamentales que aceleran este proceso son el estrés y la genética, lo que explica por qué personas muy jóvenes pueden presentar una cabellera blanca, mientras que adultos mayores conservan su color natural.

La doctora desmintió el mito popular de que al arrancar una cana nacen dos o más en su lugar; explicó que esto es falso y que el pelo simplemente se vuelve más evidente al crecer corto y rígido tras ser arrancado.

Asimismo, aclaró que en los procedimientos de trasplante capilar, la cana se trasplanta con su color original, pues no es posible modificar la pigmentación del folículo durante la cirugía.​

Para prevenir o retrasar el encanecimiento, Saibí recomendó una dieta rica en antioxidantes, destacando el consumo de cacao puro, arándanos, nueces, frijoles y alcachofas. En cuanto a tratamientos, mencionó que el uso de aceite de romero, cafeína, cúrcuma y aceite de calabaza puede ayudar a mantener la vitalidad del folículo y a disminuir la velocidad de aparición de nuevos cabellos blancos.

De igual manera, la experta advirtió que el tabaco y el alcohol son enemigos de la pigmentación capilar. El cigarrillo reduce el flujo sanguíneo al folículo, mientras que el alcohol deshidrata la raíz del cabello y dificulta la absorción de la melanina.

Saibí también recordó la importancia de protegerse de los rayos ultravioleta, pues estos degradan la capacidad del pelo para retener su color natural.

