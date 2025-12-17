¿Cuáles son los efectos de las bebidas energizantes en el cerebro? Neurólogo dio detalles

El neurólogo, neurofisiólogo y director del centro de ACV del Hospital Simón Bolívar, Claudio Alejandro Jiménez, estuvo en los micrófonos de salud y algo más para hablar sobre las bebidas energéticas, sus efectos en el cerebro y relación con los ACV.

Jiménez explicó que el peligro central reside en la combinación de elevadas cargas de azúcar y compuestos como la cafeína y la taurina. Estos ingredientes actúan para incrementar la frecuencia cardíaca y, crucialmente, aumentar la presión arterial. Esta hipertensión es la causa principal de los ataques cerebrovasculares (ACV) o infartos cerebrales.

Según el especialista, el alto contenido de azúcar perjudica directamente las neuronas, elevando a largo plazo el riesgo de enfermedades cognitivas, el consumo se agrava cuando se mezcla con otros factores como el estrés, la falta de sueño o el alcohol.

El experto reiteró que la recomendación más simple es evitar estas bebidas, que pueden llegar a ser adictivas por su azúcar.

¿Cómo cuidar el cerebro?

Priorizar el descanso: dormir de manera suficiente es fundamental para el buen funcionamiento cerebral.

dormir de manera suficiente es fundamental para el buen funcionamiento cerebral. Alimentación consciente: consumir ‘comida real’, evitando ultraprocesados y azúcares refinados, y asegurar la ingesta de vitaminas como la B12 y D.

consumir ‘comida real’, evitando ultraprocesados y azúcares refinados, y asegurar la ingesta de vitaminas como la B12 y D. Estimulación: realizar actividad física constante y someter al cerebro a actividades cognitivas (leer, aprender un idioma o un instrumento)

realizar actividad física constante y someter al cerebro a actividades cognitivas (leer, aprender un idioma o un instrumento) Vida social activa: mantener un entorno social sano y establecer relaciones estables reduce el riesgo de depresión y demencia.

