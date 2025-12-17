Salud

¿Cuáles son los efectos de las bebidas energizantes en el cerebro? Neurólogo dio detalles

Según el especialista, el alto contenido de azúcar perjudica directamente las neuronas

Aury Lamadrid

El neurólogo, neurofisiólogo y director del centro de ACV del Hospital Simón Bolívar, Claudio Alejandro Jiménez, estuvo en los micrófonos de salud y algo más para hablar sobre las bebidas energéticas, sus efectos en el cerebro y relación con los ACV.

Jiménez explicó que el peligro central reside en la combinación de elevadas cargas de azúcar y compuestos como la cafeína y la taurina. Estos ingredientes actúan para incrementar la frecuencia cardíaca y, crucialmente, aumentar la presión arterial. Esta hipertensión es la causa principal de los ataques cerebrovasculares (ACV) o infartos cerebrales.

Según el especialista, el alto contenido de azúcar perjudica directamente las neuronas, elevando a largo plazo el riesgo de enfermedades cognitivas, el consumo se agrava cuando se mezcla con otros factores como el estrés, la falta de sueño o el alcohol.

El experto reiteró que la recomendación más simple es evitar estas bebidas, que pueden llegar a ser adictivas por su azúcar.

¿Cómo cuidar el cerebro?

  • Priorizar el descanso: dormir de manera suficiente es fundamental para el buen funcionamiento cerebral.
  • Alimentación consciente: consumir ‘comida real’, evitando ultraprocesados y azúcares refinados, y asegurar la ingesta de vitaminas como la B12 y D.
  • Estimulación: realizar actividad física constante y someter al cerebro a actividades cognitivas (leer, aprender un idioma o un instrumento)
  • Vida social activa: mantener un entorno social sano y establecer relaciones estables reduce el riesgo de depresión y demencia.

Escuche la entrevista completa:

22:43

