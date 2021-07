'Miloh', el cantante colombiano que cautivó con su voz a Miguel Bosé

El cantante colombiano Juan Camilo Ortiz, mejor conocido por su nombre artístico como ‘Miloh’, habló en la Hora del Regreso acerca de cómo fue su curioso inicio en el mundo de la música ya que antes de ser cantante, él es profesional en ingeniería ambiental.

“Es un tema bastante curioso, en mi casa mis papás siempre me apoyaron en lo que quisiera, pero me exigieron que debía tener una profesión, así que estuve en la universidad, me gradué, pero la música siempre ha estado en mi vida”, señaló.

Por otro lado, el cantante oriundo de Rionegro, Antioquia, contó de qué manera llegó a participar en el importante reality musical de La Voz México donde impresionó al famoso artista Miguel Bosé e hizo parte de su equipo.

"Estuve en un concierto en Costa Rica y allí tuve la oportunidad de conocer a varios chicos que participaron en la Voz México. Un día me motivé al ver que estaban haciendo casting, envié mi audición y '¡Oh, sorpresa!', quedé seleccionado", dijo.

