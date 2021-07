Amii Stewart pone a la venta sus primeros artículos digitales únicos

La cantante y bailarina de música disco y soul estadounidense, Amii Stewart, pone a la venta de sus primeros artículos digitales únicos, NFT (Token no fungible).

Explicó en La W que “los Token no fungible son una forma que tienen los artistas actualmente para mantenerse en contacto con sus fanáticos de una manera digital, así se a través de monedas, del arte, entre otras cosas”.

“Decidí entrar a esto porque tenía cientos y cientos de fotos tomadas a lo largo de los años que nunca se habían publicado y demuestran ese progreso que tuve de niña a mujer. Entonces mi mánager tuvo la idea de llegar a este formato que se ha vuelto tan popular para aquellas personas que me conocen”, contó.

Por otro lado, se cumplen 43 años de su versión del clásico “Knock On Wood” y señaló que “la idea original de grabarla fue de mi productor. Pero cuando ya estaba en el estudio grabando fue emocionante hacerlo en notas altas, al principio pensé que era algo loco”.

Le puede interesar:

Además, expresó que su relación con Italia “comenzó cuando no quería morirme haciendo música disco, pero una mujer negra en los 80’s, la única música que podía hacer era la soul y yo no quería que me limitaran”.