Jerry O'Connell protagoniza nueva serie de AXN

Durante la entrevista, el reconocido actor, director y guionista de cine y televisión, Jerry O'Connell, habló sobre el papel protagónico que tiene dentro de la serie de AXN ‘Carter’: “La serie se trata de un personaje que es muy famoso en Hollywood y hago el papel de un policía en un programa de televisión, un día decido viajar a mi ciudad natal y estoy tan involucrado en el tema que empiezo a decirle a los policías del pueblo cómo resolver los crímenes”.

Sobre cuál cree que es el éxito de la serie, el actor dijo que: “Va a ser muy exitosa porque va a llegar a todo el mundo, esas series de homicidios son muy bien acogidas por el público”.

Para finalizar, O'Connell habló sobre el papel que le gustaría protagonizar más adelante: “Me gustaría llegar a ser un superhéroe, me gusta todo lo que tiene que ver con los crímenes, en lo que no me veo es en una película de drama”.