Jessica Cediel publicó una de las imágenes dolorosas de su vida

La presentadora Jessica Cediel ha hablado en repetidas ocasiones de lo duro que ha sido para ella la recuperación de sus glúteos luego de que un médico le inyectara biopolímeros.

Cediel publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde recuerda este difícil momento para su vida. En la foto, se observa a la modelo y presentadora posando en bikini para la revista SoHo.

“Esta foto es una de las imágenes más dolorosas de mi vida, no por lo que se ve sino por lo que representa para mí. Fue tomada antes de que me realizaran el procedimiento estético” escribió en la publicación.

También agregó, “esto cambió mi vida para siempre... Les confieso que esto ha sido UNA pesadilla no solo por el daño físico, sino por el daño mental y emocional que esto ha ocasionado en mí 💔 .Llevo 10 años padeciendo este dolor, una enfermedad que jamás me fue advertida, una situación de la cual Martin Carrillo es el único responsable... pero eso no lo es todo... lo más triste es que Martin me dejo enferma de por vida...”