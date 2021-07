Joven músico puertorriqueño gana la beca Juanes por 200.000 dólares

El cantautor colombiano Juanes entregó este martes una beca de 200.000 dólares al puertorriqueño de 18 años Xavier Cintrón, una ayuda que permitirá al joven cuatrista cursar una licenciatura en el prestigioso Berklee College of Music de Boston, en EEUU.



En una presentación especial celebrada en la sala de ensayos de Juanes en Miami, el intérprete de "A Dios le pido" hizo entrega de la beca Juanes, copatrocinada con la Fundación Cultural Latin Grammy, al joven de la localidad de Ponce y de quien puso de relieve que tenga el "valor" de tocar un instrumento tradicional.



"Tiene valor que decida tomar el cuatro y dedicarle a eso su vida, es algo heroico", resaltó Juanes durante la presentación, en la que ambos interpretaron algunos temas del colombiano, entre ellas la versión en español del clásico de Bruce Springsteen "Dancing in the Dark", incluido en su último disco "Origen" (2021).



"No es normal escuchar en un cuatro esas escalas", dijo el cantautor en una declaración a Efe sobre las virtudes del joven, quien en el acto interpretó una composición de su autoría y dedicada a su abuela.

El cantante, ganador a lo largo de su carrera de una veintena de premios Latin Grammy y dos Grammy, recordó en la presentación su gusto desde la adolescencia por Carlos Gardel, Luis Gattica y otros exponentes de la música folclórica y tradicional.

"Mis amigos me llaman el viejito", dijo a su turno Cintrón, quien recalcó que la música folclórica de Puerto Rico son sus raíces y que le inspira un "gran respeto" el resto de la música tradicional latinoamericana.



El joven, seleccionado de entre cientos de aplicaciones presentadas desde varios países, agradeció a sus padres, presentes durante el acto, a sus maestros, a la fundación Latin Grammy y a Juanes, "un gran músico y una gran persona", por la llamada "beca prodigio" que le permitirá empezar este otoño sus estudios en la prestigiosa escuela.



La presidenta de la Fundación Cultural Latin Grammy, Tanya Ramos-Puig, destacó en el acto que hasta la fecha la organización ha podido otorgar más de 6,5 millones de dólares en ayudas en Estados Unidos e Iberoamérica y ha concedido becas a 294 jóvenes estudiantes de música.



"Estamos transformando la vida de los próximos creadores de la música latina", dijo Ramos-Puig, la primera mujer que lidera esta fundación.



La beca concedida hoy se creó hace seis años y antes fue copatrocinada por Enrique Iglesias (2015), Juan Luis Guerra (2016), Miguel Bosé (2017), Carlos Vives (2018), Emilio y Gloria Estefan (2019), y Julio Iglesias (2020).



Además, la institución otorga cada año otras más de 40 becas a estudiantes de talento excepcional con necesidades financieras.

