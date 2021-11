Juancho de la Esprilla admite consumo de drogas junto a Silvestre Dangond

El famoso digitador vallenato habló por primera vez de este controversial tema, que ha rodeado tambén de forma directa la carrera del guajiro Silvestre Dangond: “Sí, yo consumí con él. Digamos que unas parranditas juntos, eso no se puede negar”, indicó en entrevista con el medio ERV Vallenato.

De La Espriella afirmó que esto ocurrió, sobre todo, al inicio de su carrera musical cuando tenía unos 19 o 20 años, más o menos.

“¡Qué hace uno tapando las verdades!, Yo ese tema lo hablo y si me lo preguntan lo contesto porque hoy en día yo cambié mi vida en un 100% en ese sentido, era un tema que a mis 19 o 20 años era semanal, pero si no lo cambiaba hoy no estaría en esta entrevista”, aseguró el acordeonero explicando que el consumo de estas sustancias hacían parte de las parrandas.

En ese mismo espacio indicó también que junto al cantante, con quien compartió tárima por 10 años, consumieron alcohol y drogras influenciados mayoritariamente por la decandencia del vallenato de la década del 90.

“A nosotros nos alcanzó a tocar y ahí influir la generación de Diomedes, Cocha, Oñate, de los años 80 y 90 del vallenato. Era una época demasiado fuerte con el tema de la droga y eso para nadie es un secreto”, comentó.

Cabe destacar que ya Silvestre Dangond había admitido este tema, y al igual que 'Juancho', aseguró que encontró en la religión y en el apoyo de sus familias, en especial de sus esposas, las herramientas para poder superar el consumo.