Julio César Herrera fue víctima de unos ladrones que lo amenazaron con cuchillo

El recordado 'Freddy' de la telenovela 'Yo soy Betty, la fea', contó la amarga situación que le tocó sufrir en la capital de la República, por cuenta de un par de 'amigos de los ajeno', que lo atracaron en plena calle de Bogotá.

A través de sus redes sociales, Julio César Herrera relató los preocupantes segundos que sufrió a mano de los criminales, quienes lo asaltaron con un cuchillo por las calles del sector en el que vive.

En su cuenta de Twitter entregó más detalles del sucedido, advirtiendo que un paseo para la tienda a comprar algunos víveres, sintió que los sujetos en una motocicleta se acercaron a él, ya que tenía el celular en la mano.

así como cuando un par de hijueputas en moto te sacan un cuchillo y piden amablemente que uno entregue sus pertenencias... así fue robado hace media hora en la bella ciudad de la lluvia. @Bogota

agradezco la atención inmediata de @PoliciaColombia pero pues ya fue tarde. — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) July 28, 2021

Reveló que, ante la sorpresa, y al ver que no tenía alternativas de escape, apostó por dañar el teléfono:

"Lanzo el celular al piso con fuerza pa q se joda, fijo ni se quebró el muy miserable. El tipo del cuchillo lo recoge y se monta a la ruidosa motocicleta y emprenden la huida hacia un lugar donde todos saben que están y nadie los busca", relató.

Pese al momento de susto, el actor de 52 años contó que no se detuvo en su camino a la tienda local y luego interpuso la correspondiente denuncia.

"Yo no me iba a dejar joder por un par de malparidos. Seguí caminando los 250 mt q faltaban (no me robaron los 3.000) llegué a la tienda y compré mi paleta... la degusté, fuí feliz. Luego puse la denuncia, primero mi felicidad. Era eso, un abrazo por la atención prestada".