Cristina Hurtado reveló que fue diagnosticada con COVID-19 estando embarazada

La periodista se encuentra ya en el cuarto mes de gestación de su bebé, quien será su tercer hijo, luego de su último embarazo hace 15 años.

Recientemente, reveló que tendría otro niño y, luego de esta última aparición pública en la fiesta de revelación de sexo de su bebé, en la que se le vio con su familia y amigos cercanos, su número de publicaciones en las redes sociales se vio disminuido y, por medio de un video publicado en su canal de YouTube reveló la razón de su ausencia.

En ese espacio la presentadora, de 37 años, reveló que fue diagnosticada positiva para COVID-19. Cabe recordar que recientemente, su padre también libró una dura batalla contra este virus, que lo llevó a estar internado en UCI.

Lea aquí: Antes de entrar a UCI: así le contó Cristina Hurtado a su papá que está embarazada

Así contó la modelo los duros momentos que pasó por cuenta del virus, mientras está embarazada:

"Inmediatamente me aislaron y quedé encerradita en mi cuarto para no contagiar a nadie más. Yo la verdad me asusté mucho, empecé a pensar en mi bebé, que no le fuera a pasar nada, en que yo no me complicara con todo el tema respiratorio y los pulmones, y todas esas cosas horribles que uno obviamente piensa, pero es por tantos casos tan duros que hemos visto y a veces presenciado”, dijo.

En el video comenta que afortunadamente durante los 14 días no tuvo recaídas fuertes, pero sí tuvo síntomas persistentes como estornudos, dolor en la parte interna de los ojos y congestión nasal constante.

Le puede interesar: Marcela Mar y Gregorio Pernía revelaron las razones por las que se separaron



“Me mandaron un inhalador. Este es un corticoide que lo que hace es que desinflama y va directamente a los pulmones, o sea trabaja de manera local y no le hace daño al bebé. Así que este inhalador me lo tengo que poner cada 12 horas”, explicó sumado a que su ginecólogo le recetó un anticoagulante inyectado.