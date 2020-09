Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Club de los 27

Este 26 de septiembre, Julio Sánchez Cristo DJ le trae un especial dedicado al Club de los 27, del que hacen parte músicos, artistas y actores que fallecieron a la edad de 27 años.

Es un club al que pocos han entrado, un club de terribles recuerdos y que trae momentos que ojalá no se repitieran, pero que hacen parte de la leyenda de muchas voces de la música.

No se pierda las canciones de este especial musical:

PRIMERA HORA

Purple Haze - Jimmy Hendrix

Me And Bobby Mcgee - Janis Joplin

The soft parade - The Doors

Smells Like Teen Spirit - Nirvana

Back to Black - Amy Winehouse

All Along The Watchtower - Jimmy Hendrix

Piece Of My Heart - Janis Joplin

L.A Woman - The Doors

Como As You Are - Nirvana

You Know I´M No Good - Amy Winehouse

----------------------------------

SEGUNDA HORA

Hey Joe - Jimmy Hendrix

Kozmic Blues - Janis Joplin

The End - The Doors

All Apologies - Nirvana

Rehab - Amy Winehouse

Voodoo Child - Jimmy Hendrix

Cry Baby - Janis Joplin

Light My Fire - The Doors

Lithium - Nirvana

Tears Dry On Their Own - Amy Winehouse

People Are Strange - The Doors

----------------------------------

TERCERA HORA

Little Wing - Jimmy Hendrix

Ball And Chain - Janis Joplin

Rides On The Storm - The Doors

Where Did You Sleep Last Night - Nirvana

Stronger Than Me - Amy Winehouse

Foxy Lady - Jimmy Hendrix

Summertime - Janis Joplin

Love Me Two Times - The Doors

The Man Who Sold The World - Nirvana

Body And Soul - Tony Bennett & Amy Winehouse

Me & Mrs Jones - Amy Winehouse