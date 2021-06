Justin Bieber rechaza un grupo de fanáticas que lo esperaban afuera de su casa

Los 'Beliebers', como se hacen llamar los seguidores del artista, se han distinguido en el mundo del entretenimiento por ser uno de los grupos de fans más fieles de la industria de la música.

En el pasado, el cantante disfrutaba del amor profesado por sus fanáticos, pero recientemente ha optado por proteger su vida privada y ha terminado por alejar a muchos de sus seguidores.

Ahora, bastante polémica ha despertado el gesto que tuvo el artista con las mujeres y es que en el clip, que se ha vuelto viral en Internet, y que fue grabado por una de las asistentes, se puede ver que el cantante se acerca a su propiedad en compañía de sus guardaespaldas y poco a poco disminuye la velocidad de sus pasos hasta acercarse a los presentes.

Mientras este se dirigía a la puerta de su residencia, se podía escuchar que una de sus seguidoras le pedía un abrazo, a lo que Bieber respondió pidiéndole a la joven que se alejara de su vivienda.

“Hola Justin, ¿puedes abrazarme, por favor?”, expresó la fanática, a lo que el cantante respondió:

“Te he oído, te he oído. Este es mi hogar, ¿sabes a lo que me refiero? Aquí es donde vivo y no aprecio que estén aquí. Pueden estar donde quieran, pero esta es mi casa. Ya sabes, al final de la noche cuando llegas a casa y quieres relajarte, este es mi sitio para hacer eso”.

Finalmente, el grupo se alejó de la vivienda del hombre, atendiendo su llamado.