Laura Acuña revela duros momentos que vivió tras su divorcio con Camilo Montoya

La presentadora, abogada y empresaria Laura Acuña, quien se dio a conocer en el mundo de la televisión por su participación en el programa ‘Muy buenos días’, junto a Jota Mario Valencia, sostuvo una conversación con el también periodista Juan Diego Alvira a través de sus redes sociales.

Durante la conversación, el presentador de Noticias Caracol le hizo una serie de preguntas sobre la vida personal de Acuña e hizo énfasis en su vida amorosa y la situación que vivió tras su divorcio.

La colombiana relató la experiencia que tuvo a los 21 años cuando afrontaba su separación con el también presentador, Camilo Montoya.

“Yo encontré un ángel en mi camino, justo en esos momentos que yo no tenía familia en Bogotá, no tenía a mis papás, no tenía a mis hermanos, yo estaba muy sola aquí y yo no acostumbraba a contar estas situaciones muy abiertamente, porque yo también me sentía derrotada y fracasada en ese sentido; yo sentía que no podía ser que me había quedado grande una situación”, respondió tras la pregunta de cómo había sido esa etapa de su vida.

En medio de lágrimas y con unas conmovedoras palabras, la presentadora explicó que el fallecido colega fue quien la ayudó a superar esa situación que vivió. Además, expresó que espera poder hablar algún un día sobre su amigo sin terminar llorando.

“Yo creo que él apareció en mi vida para ayudarme en muchas cosas, entre muchas, a entender que lo que le pasaba a uno en la vida, bueno y malo, era para algo, era para aprender, para ser ejemplo, para crecer; y me abrió las puertas de su casa, de su familia, me entregó su cariño, su amistad y me ayudó mucho en esos momentos que eran tan difíciles”, explicó Acuña.

Por otro lado, la bumanguesa reveló que estuvo a punto de dejar a un lado su carrera como presentadora por la presión que sintió por parte de los medios de comunicación y por todos los rumores que encerraban el fin de su relación.

Entre otras cosas, Acuña, quien será ahora la presentadora del programa ‘La Voz Kids’, se refirió al rumbo que tomó su vida y su carrera tras la terminación del programa del que hacía parte y los retos profesionales que tuvo tras la llegada de sus dos hijos, Helena y Nicolás.

Para finalizar, habló sobre su actual pareja Rodrigo Kling y dijo abiertamente que no iba a despejar ningún rumor sobre una posible separación porque eso hace parte de su vida privada.

Vea la reacción de Laura Acuña al recordar a Jota Mario Valencia desde el minuto 39.