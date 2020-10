Kim Kardashian celebró sus 40 años con espectaculares fotos en la playa

La empresaria estadounidense Kim Kardashian celebró sus 40 años compartiendo unas maravillosas fotografías en sus rede sociales.

En las imágenes la mujer aparece en traje de baño de color beige y tras ella un mar de color cristalino.

A propósito, sus seguidores en Instagram la mostraron su admiración por Kardashian con elogios por su escultural figura a los 40.

“Qué lástima que no me veré así a los 40 (…). Te ves hermosa con esa edad (…). Nunca te has visto tan bien”, fueron algunos de los comentarios de sus fans en redes sociales.