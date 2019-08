La artista que hay detrás de las pinturas de la serie 'La casa de las flores'

Roberta Lobeira comentó en la entrevista que ella llegó a la Casa de las Flores porque es muy amiga del director de la serie “cuando ya había terminado la serie, me dijo que si le prestaba alguno de mis cuadros, luego me dijo que le hiciera el retrato de la familia de la serie, yo no sabía el alcance que iba a tener, pero todo salió perfecto.”

En cuanto al proceso creativo, la mexicana explicó que junto con el director hablaron de cómo iban a ser los personajes, se llegó a un acuerdo y así se dio el cuadro final que aparece en las 2 temporadas de la serie de Netflix.