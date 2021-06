“La diversidad es invento de Dios”: Alberto Linero a comunidad LGBTI

Alberto Linero es una de las personalidades colombianas que más generó controversia en redes sociales luego de anunciar que se retiraría de su labor como sacerdote luego de pertenecer a la comunidad de los padres Eudistas durante casi 25 años.

Aunque ya no es sacerdote, Linero sigue entregándole reflexiones y consejos de vida a sus seguidores por medio de las redes sociales.

En el Día del Orgullo, Linero decidió compartir un mensaje de apoyo para la comunidad LGBTI que generó todo tipo de opiniones en Instagram.

“Nadie por ser diverso tiene menos dignidad que otros, en eso todos somos iguales. Aunque en nuestras características seamos diferentes, pues hemos sido creados así. Podría decir que la diversidad es un invento de Dios”, fue el mensaje de Alberto Linero.

Además, destacó en la misma publicación que “definitivamente la diversidad es sinónimo de riqueza, y jamás de irrespeto o violencia”.

Tras su publicación, el hombre recibió críticas por parte de algunos usuarios, pero también el apoyo de muchos que valoraron sus palabras en apoyo a esta comunidad.

“No veo bien decir que Dios creó la diversidad, me parece de parte de usted una irresponsabilidad (…). Te admiro mucho, pero en eso no estoy de acuerdo (…). Dios nos ama a todos, sé que me ama y no me juzga por amar a quien yo quiera”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.