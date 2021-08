La exseñorita Colombia Laura Barjum se le declaró a Diego Sáenz por una llamada

Desde hace varias semanas se venía rumorando sobre una posible relación amorosa entre el presentador y músico Digo Sánez y la exseñorita Colombia Laura Barjum. Sin embargo, en varias ocasiones, ambos habían aclarado que tenían una bonita relación de amigos.

No obstante, a través de su cuenta de Instagram, Barjum decidió aclarar lo que realmente siente por Sáenz. La modelo activó una serie de preguntas en esta red social para interactuar con sus seguidores y que fueran ellos los que decidieran su rutina en 24 horas.

Durante la dinámica de la presentadora, preguntó a sus seguidores si debía llamar a la persona que le gusta, a lo que la mayoría respondió que sí.

Cumpliendo con el reto publicado, Barjum grabó el momento en el que llamó a esta persona para ver su reacción. Y como muchos lo sospechaban, se trata de Diego Sáenz.

En el video que recientemente publicó la colombiana se puede observar la reacción de Sáez al escuchar la confesión de la modelo. Además, le aseguró que él también siente lo mismo.

En medio del nerviosismo de la llamada, el integrante de la banda de rock Pirañas, le dijo que “Pues tú te has dado cuenta que yo he hecho y deshecho por demostrarte también un montón de cosas, creo que tienes claro que tú también me gustas”.

Finalmente, los creadores de contenido terminaron acordando verse para hablar personalmente sobre la confesión de la modelo.