La historia de Rick Allen, el baterista de Def Leppard que toca con una mano

Rick Allen, el baterista de Def Leppard que toca sólo con una mano, habló en W Fin de Semana sobre de dónde viene el interés por la música e indicó que “desde que era pequeño me gustaba mucho mirar bandas de marcha y me pegaba al bombo. Cuando tenía 10 años, mi mejor amigo recibió una guitarra de Navidad; me puse muy celoso y le dije a mis papás que me compraran una batería, ellos me dijeron que no. Luego estuve en un curso para aprender a tocarla y me la dieron”.

Sobre cómo ingresó al grupo manifestó que “vi un artículo en un periódico junto con mis padres, llamamos y preguntamos si podíamos comunicarnos con Joe Elliott, empezamos a hablar y tres días después lo conocí y a Steve también. Nos reunimos en un club local y nos dimos cuenta que habíamos estado en los mismos conciertos cuando pequeños; me dijeron que si quería hacer una audición con ellos. Luego que toqué hubo varias sonrisas y unos días después me llamaron”.

Por otro lado, dijo que “la idea era crear canciones que superaran el paso del tiempo, que la gente terminara cantando con nosotros lo mismo”.

Además, explicó cómo fue el accidente de tránsito, en el que perdió su brazo. “Estaba manejando con mi novia en Holanda y nos fuimos a Inglaterra en el carro. Otra persona que estaba al frente no nos dejaba pasar y eso me desesperó; intenté pasarlo y no vi la curva que había adelante, perdí el control y el vehículo se volcó. En ese momento el cinturón de seguridad me jaló el brazo”.