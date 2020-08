La increíble demanda de Mel Gibson a una pequeña empresa latinoamericana

La marca que provocó la indignación del actor se llama Miel Gibson, y como su nombre indica produce miel con la cara del actor y la inscripción Solo para valientes, que alude a la película con su participación, Corazón valiente.

La empresa pronto ganó gran popularidad, pero la dueña informó de que el equipo de abogados del actor le había enviado un correo electrónico amenazando con una millonaria demanda por el uso de su nombre sin su consentimiento.

"Hasta que me llegaron las amenazas de los abogados de Mel. Le puse este nombre porque me pareció curioso, ¿no lo crees así? No dimensioné que fuera a hacer tanto daño", se quejó la propietaria de la marca en las redes sociales. Otros usuarios expresaron su apoyo al emprendimiento y la esperanza de que la situación se solucione sin intervención judicial.

Mel Gibson objeta a @Miel_Gibson_

un pequeño emprendimiento chileno.



Queremos creer que si Mel se entera de lo que sus abogados están haciendo, esto se soluciona. Le sacan la imagen/cara y listo



Ayuda a @Miel_Gibson_

y su producción de miel chilena en homenaje a #MelGibson pic.twitter.com/bbjOpNsgz6 — Alfredo Lewin (@alfaxis) August 13, 2020

