"La ladrona de libros" entre los libros más vendidos de la semana

Tras las llegada al cine de "The Book Thief", sobre las andanzas de una niña judía refugiada con sus padres adoptivos en Alemania, el libro en el que se basa esta película , "La ladrona de libros", de Markus Zusak, es uno de los más vendidos esta semana en Brasil, España y México.



COLOMBIA



Ficción:

1.- "Nada que perder 2" - Edir Macedo - (Planeta)

2.- "La misa ha terminado" - Gustavo Álvarez - (Lemoine)

3.- "Bajo la misma estrella" - John Green - (Random House)

4.- "Pa que se acabe la vaina" - William Ospina - (Planeta)



No ficción:

1.- "Por las sendas de El Ubérrimo" - Iván Cepeda y Alirio Uribe - (Ediciones B)

2.- "Las recetas de @SaschaFitness" - Sascha Barbosa - (Planeta)

3.- "El arte de no amargarse la vida" - Rafael Santandreu - (Planeta)

4.- "Anímate" - Santiago Rojas - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional.



ESPAÑA



Ficción:

1.- "El lector del Julio Verne" - Almudena Grandes (Tusquets)

2.- "Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End" - Paula Bonet (Lunwerg)

3.- "Las tres bodas de Manolita" - Almudena Grandes (Tusquets)

4.- "La ladrona de libros" - Markus Zusak (DeBolsillo)



No ficción:

1.- "CeroCeroCero" - Roberto Saviano (Anagrama)

2.- "El poder del ahora: una guía para la iluminación espiritual" - Eckhart Tolle (Gaia)

3.- "Mis recetas anticáncer" - Odile Fernández (Urano)

4.- "Estoy bien" - J.J. Benítez (Planeta)

Fuente: Casa del Libro.



ESTADOS UNIDOS



Ficción:

1.- "Words of Radiance" - Brandon Sanderson - (Tor/Tom Doherty)

2.- "The Bootlegger" - Clive Cussler y Justin Scott - (Putnam)

3.- "The Goldfinch"- Donna Tartt - (Little, Brown)

4.- "The Invention of Wings" - Sue Monk Kidd (Vikings)



No Ficción:

1.- "Uganda Be Kidding Me" - Chelsea Handler (Grand Central)

2.- "The Future of the Mind"- Michio Kaku (Doubleday)

3.- "Killing Jesus" - Bill O'Reilly y Martin Dugard (Holt)

4.- "Unbroken" - Laura Hillenbrand (Random House)

Fuente: The New York Times



ALEMANIA



Ficción:

1.- "Breaking News" - Frank Schätzing (Kiepenhauer&Witsch)

2.- "Der Hof" - Simon Beckett (Wunderlich)

3.- "Die Analphabetin, die rechnen konnte" - Jonas Jonasson (Carl's Books)

4.- "Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki" - Haruki Murakami (DuMont)



No ficción:

1.- "Der neue Tugendterror" - Thilo Sarrazin (DVA).

2.- "Anziehungskraft" - Guido Maria Kretschmer (Edel Books)

3.- "Roger Willemsen" - Das hohe Haus (S.Fischer)

4.- "Die Kunst des klaren Denkens" - Rolf Dobelli (Hanser).

Fuente: Der Spiegel.



ARGENTINA



Ficción:

1.- "Cincuenta sombras de Grey", de E. L. James (Grijalbo)

2.- "Bajo la misma estrella", John Green - (Nube de tinta)

3.- "El Juego de Ripper", Isabel Allende - (Sudamericana)

4.- "Y las montañas hablaron", Khaled Hosseini - (Salamandra)



No ficción:

1.- "Gaturro 22", Nik - (De la Flor)

2.- "La dueña", Miguel Wiñazki - (Margen Izquierdo)

3.- "Horóscopo Chino 2014", Ludovica Squirru Dari - (Atlántida)

4.- "Francisco. Vida y Revolución", Elisabetta Pique - (El Ateneo)

Fuente: grupo ILHSA



BRASIL



Ficción:

1.- "A Culpa é das Estrelas" - John Green (Intrínseca)

2.- "A Menina que Roubava Livros" - Markus Zusak (Intrínseca)

3.- "Convergente" - Veronica Roth (Rocco)

4.- "Quem é Você, Alasca? - John Green (Martins Fontes)



No ficción:

1.- "Assassinato de Reputações" - Romeu Tuma Jr. (Topbooks)

2.- "12 Anos de Escravidão" - Solomon Northup (Penguin / Companhia das Letras)

3.- "Demi Lovato - 365 Dias do Ano" - Demi Lovato (Best Seller)

4.- "Sonho Grande" - Cristiane Correa (Primeira Pessoa)

Fuente: Revista Veja.



FRANCIA



Ficción:

1.- "Muchachas" - Katherine Pancol (Albin Michel).

2.- "En finir avec Eddy Bellegueule" - Édouard Louis (Seuil).

3.- "Six ans déjà" - Harlan Coben (Belfond).

4.- "Le collier rouge" - Jean-Christophe Rufin (Gallimard).



No ficción:

1. "Mémé" - Philippe Torreton (L'iconoclaste).

2.- "Et n'oublie pas d'être heureux" - Christophe André (Odile Jacob).

3.- "Voyages en absurdie" - Stéphane de Groodt (Plon).

4.- "Du bonheur: un voyage philosophique" - Frédéric Lenoir (Fayard).

Fuente: Le Nouvel Observateur/GFK.



ITALIA



Ficción:

1.- "Inseguendo un'ombra" - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- "Premiata ditta Sorelle Ficcadenti" - Andrea Vitali (Rizzoli)

3.- "Giochi criminali" - Varios autores (Einaudi)

4.- "I diavoli" - Guido Maria Brera (Rizzoli)



No Ficción:

1.- "Non è più come prima" - Massimo Recalcati (Cortina Raffaello)

2.- "Nuovo dizionario delle cose perdute" - Francesco Guccini (Mondadori)

3.- "Braccialetti rossi il mondo giallo" - Albert Espinosa (Salani).

4.- "Ammazziamo il gattopardo" - Alan Friedman (Rizzoli).

Fuente: La Feltrinelli.



MÉXICO



Ficción:

1.- "Bajo la misma estrella" - John Green ( Nube de Tinta)

2.- "Ladrona de libros" - Markus Zusak (Debolsillo )

3.- "El niño con el pijama de rayas" - John Boyne (Salamandra)

4.- "Divergente" - Verónica Roth (Molino)



No ficción:

1.- "Un Chef para todo el año" - Gordon Ramsay (Planeta)

2.- "Prontuario Fiscal Cengage 2014: Correlacionado" - Cengage Learning (Cengage Learning)

3.- "Los 11 poderes del líder" - Jorge Valdano (Pax México)

4.- "Mi Libro Mágico Tercera Edición: Método ecléctico de lectura y escritura que incluye letra script y cursiva" - Carmen Espinosa Elenes de Álvarez (Noriega)

Fuente: Librería Gandhi.



PORTUGAL



Ficción:

1.- "Há Mil Anos Que Não te Via" - Alexandra Solnado (Pergaminho)

2.- "Private: Principal Suspeito" - James Patterson (Topseller)

3.- "Biografia Involuntária dos Amantes" - João Tordo (Alfaguara Portugal).

4.- "Os Memoráveis" - Lídia Jorge (Publicações D. Quixote)



No ficción:

1.- "Portugal, a Flor e a Foice" - José Rentes de Carvalho (Quetzal)

2.- "Nunca Te Distraias da Vida" - Manuel Forjaz (Oficina do Livro)

3.- "Tudo o que Precisa Saber sobre Corrida" - Scott Douglas (Self PT)

4.- "O Fim do Império" - Ribeiro Cardoso (Editorial Caminho)

Fuente: Livraria Bertrand.



REINO UNIDO



Ficción:

1.- "The one plus one" - Jojo Moyes (Penguin)

2.- "Words of radiance" - Brandon Sanderson (Gollancz)

3.- "Hannibal: Clouds of war" - Ben Kane (Preface)

4.- "Treachery" - SJ Parris (HarperCollins)



No ficción:

1.- "A spy among friends" - Ben Macintyre (Bloomsbury)

2.- "My autobiography" - Alex Ferguson (Hodder)

3.- "The last gangster: My final confession" - Charlie Richardson (Century)

4.- "Haatchi and Little B" - Wendy Holden (Bantam Press)

Fuente: The Sunday Times.