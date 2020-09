La lujosa camioneta con la que DJ Marcela Reyes presume en redes sociales

La DJ Marcela Reyes publicó en su cuenta de Instagram una imagen suya junto a un a lujosa camioneta, asegurando que es un regalo de sí misma por su duro trabajo y su éxito profesional.

“Solo Dios es testigo de mi proceso (…). Todos los días me levanto a trabajar duro por cumplir mis sueños, no solo por mí, sino por los míos. Mis logros los he hecho a pulso sin pasar por encima de nadie”, escribió.

La joven aseguró que su regalo fue traído desde Dubái “porque así quiere Dios premiar mi lealtad”.

Por otro lado, los seguidores de Reyes la felicitaron por alcanzar sus logros y por su lujosa camioneta.

“Inspiras a las mujeres que día a día nos empoderamos (…). Te mereces eso y más guerrera (…). Que Dios siga bendiciendo tu carrera”, son algunos de los comentarios en su publicación.