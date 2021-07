La película ‘Encanto’ tiene el color de Colombia: Maria Cecilia Botero

Disney publicó el tráiler de la película ‘Encanto’, la cual está inspirada en Colombia, destacando la flora y fauna que hay en el país. Una de las cosas que se destaca en el adelanto, es la voz de Carlos Vives, quien armoniza la canción de la cinta.

Maria Cecilia Botero manifestó en W Fin de Semana que “todo fue un poco extraño porque a mí hace como año y medio me habían mandado el guión para hacer el casting de la voz, yo lo vi y dije hace tanto que no hablo inglés, que no sé si hacerlo. Pasó un tiempo y en febrero de este año me metí a un closet, lo grabé y lo mandé. Les gustó mi voz y me pidieron hacer una audición con ellos, y ahora soy la abuela alma de Disney”.

“Al principio yo ni sabía cómo era el dibujo, cómo era esa señora, entonces solo me dejé llevar por los directores. Después me mostraron el dibujo y ya le puse la cara a lo que iba a decir. Lo lindo de todo es que ellos fueron construyendo el personaje a través de mi voz”, indicó.

Dijo que “hicieron un trabajo de casi tres años y esto tiene el color de Colombia. Es algo muy bonito y que nos pase en el momento en el que estamos, entonces será un alimento para el alma”. Explicó que la película “es basada en una familia colombiana que por cosas de la vida tiene que dejar a su pueblo, su casa y salir corriendo. Luego se internan en la selva y encuentran un lugar mágico”.

También expresó que “seguimos siendo la mayoría de los colombianos buenos y queremos vivir con paz, entonces creo que eso es lo que nos ha salvado, porque muchos insistimos en que se puede hacer algo muy bonito por este país.