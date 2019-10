¿La youtuber Luisa Fernanda W quiere ser presidenta de Colombia?

Luego de ser tendencia en Twitter la youtuber colombiana Luisa Fernanda W en diálogo con Vicky Dávila explicó por qué su anuncio por medio de esta red social: “Todo es culpa de Daniel Samper, yo por seguirle la corriente, pero ni por el carajos quiero ser presidenta, yo siento que Colombia debería tener planes de educación y cosas que realmente repercutan en la sociedad. A mí no me gusta hablar de política y trato de informarme. Yo puse mis tweets por ‘mamar gallo”.

Por otro lado, Luisa Fernanda hizo énfasis en la viralidad que tienen los mensajes de ella, sin embargo dejó claro que: “Cualquiera puede ser presidente si se prepara, pero Luisa Fernanda W no quiere ser presidenta”.

En cuanto a los ministros que la acompañarían en dado caso que eso se hiciera realidad, Luisa dijo que: “El viceministro puede ser Sebastián Villalobos, el primer hombre de la Nación se lo encargaría al Mindo. La Liendra podría tener un cargo chévere en esa Presidencia”.

Además, la youtuber se refirió al papel del actual gobierno: “Hay cosas que me gustan y que no me gustan, pero prefiero reservarme eso para más adelante en mis redes. Aquí en Colombia es complicada la libre expresión, eso no existe en nuestro país”.

Para finalizar, expresó que no está de acuerdo con la política tradicional, por lo que le gustaría que se implementaran nuevos candidatos para que se conecten con la juventud de Colombia.